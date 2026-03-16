Lecce, pugno duro contro l’abusivismo. Il piano della Prefettura per la sicurezza urbana

L’impegno della Prefettura di Lecce nella lotta all’illegalità compie un importante passo in avanti. Con l’obiettivo di tutelare il decoro urbano e la sicurezza dei cittadini, il Palazzo del Governo ha consolidato una strategia d’intervento organica per rispondere con fermezza ai fenomeni di abusivismo che interessano il capoluogo salentino.

Un tavolo di coordinamento permanente

Presso la Prefettura è da tempo operativo un tavolo di coordinamento istituzionale. Da questa cabina di regia sono scaturiti mirati tavoli tecnici, coordinati dal Questore di Lecce, volti a tradurre le linee programmatiche in azioni sul campo. Il focus è chiaro: potenziare i controlli interforze e colpire le criticità che alimentano il senso di insicurezza.

I fronti dell’intervento: Taxi e Parcheggiatori

L’azione delle forze dell’ordine si concentrerà su due settori particolarmente sensibili:

Trasporto pubblico non di linea: È stata predisposta una vigilanza rigorosa sulle attività di Taxi e NCC . In stretta sinergia con gli uffici comunali che rilasciano le licenze, verranno verificati i requisiti per contrastare l’esercizio abusivo della professione, a protezione degli operatori regolari e della sicurezza dei passeggeri.

Parcheggiatori abusivi: Il piano prevede un contrasto sistematico in aree nevralgiche come il Centro Storico, la zona Stadio, l’ex Foro Boario e viale Marconi. L’obiettivo è eradicare una pratica che genera disagio e degrado, restituendo la libera fruizione degli spazi pubblici agli automobilisti.

Polizia Locale: verso una task force specializzata

In questo scenario, un ruolo cruciale è affidato alla Polizia Locale di Lecce. L’Amministrazione comunale è stata sollecitata a elevare gli standard di intervento attraverso: