Pressioni e richieste di favori ad Associazione migranti: a processo Sindaco di Neviano

Finisce sotto processo il Sindaco di Neviano, accusata di illecite richieste ad un’Associazione di accoglienza migranti.

Il gup Antonia Martalò, al termine dell’udienza preliminare ha rinviato a giudizio, Silvana Cafaro, 63 anni. Il Primo cittadino al suo secondo mandato, dopo la riconferma alle elezioni del 2015, dovrà presentarsi in data 4 febbraio del 2019 dinanzi ai giudici della seconda sezione collegiale per la prima udienza del processo.

L’imputata risponde dell’ipotesi di reato di concussione. È assistita dagli avvocati Giuseppe Corleto e Lugi Covella ed è stata anche ascoltata dopo la chiusura delle indagini, respingendo fermamente ogni addebito.

Le accuse

Secondo l’accusa, rappresentata dal pubblico ministero Valeria Farina Valaori, il primo cittadino Silvana Cafaro, tra il febbraio del 2014 e agosto del 2016, avrebbe esercitato indebite pressioni sul presidente dell’Associazione “Integra”, vincitrice di un progetto di accoglienza e protezione in favore di rifugiati, a cui era seguito la convenzione con il Comune di Neviano (avvenuta nel febbraio del 2014). Il progetto rientrava nel programma triennale di ambito territoriale 2014-2016 e inserito nel”sistema di protezione per richiedenti asilo” (SPRAR) finanziato dal Ministero dell’Interno .

Il pm contesta al Sindaco, anzitutto, di aver illecitamente espresso specifiche richieste al Presidente di Integra: l’assunzione di dipendenti, a lei vicini, (come avvenuto per quattro persone); l’utilizzo di due immobili da lei indicati, invece di quelli proposti dal suo competitor politico, per l’accoglienza dei rifugiati; l’indicazione sui medicinali di cui servirsi, presso la farmacia dove lavorava un suo parente.

Il competitor politico ed il Presidente dell’Associazione “Integra” si sono costituiti parte civile con l’avvocato Giovanni Bellisario.