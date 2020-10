Fernando Proce accusato di violenza sessuale, lo speaker radiofonico rischia il processo

È accusato di aver molestato una ragazza che stava facendo la gavetta in radio. Per questo, la Procura di Milano ha chiesto il rinvio a giudizio per lo speaker Fernando Proce, nome noto al grande pubblico, ma anche al Salento dove è nato e ha cominciato a muovere i primi passi nel mondo della musica fino a diventare una delle voci più amate e autorevoli a livello radiofonico. L’accusa da cui dovrà difendersi è di violenza sessuale .

Il conduttore 54enne – originario di Racale, ma residente a Milano da anni – è accusato di aver importunato una giovane che stava facendo la ‘gavetta’ in radio. Le molestie, verbali e fisiche, sarebbero andate avanti per mesi visto che sono stati contestati a Proce diversi episodi tra il 2019 e quest’anno.

L’indagine, coordinata dal dipartimento «fasce deboli» della Procura milanese, è scattata dopo la denuncia della ragazza a cui sono seguiti accertamenti degli inquirenti. La richiesta di processo è stata inoltrata all’ufficio Gip e il conduttore radiofonico dovrà affrontare l’udienza preliminare. Per ora, sembra non abbia voluto farsi interrogare.

Ironico, divertente, con la battuta sempre pronta. Così si è fatto conoscere, anche quando nel 2019 ha vestito i panni di giurato nella trasmissione All Togethr now, il programma di canale 5 condotto da Michelle Hunziker e J-Ax. Era uno dei 100 volti del panorama musicali scelti per ‘giudicare’ le esibizioni. Nel 2018 era stato protagonista di uno dei tormentoni dell’estate: aveva collaborato con Cristiano Malgioglio, contribuendo al successo di «Danzando, Danzando», uno dei brani più trasmessi nei mesi clou. Aveva anche partecipato al videoclip, girato in Salento.