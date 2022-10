Processo di Appello “Favori e Giustizia”. La difesa dell’ex pm Emilio Arnesano chiede l’assoluzione

La difesa dell’ex magistrato Emilio Arnesano invoca l’assoluzione, dopo la richiesta di condanna a 9 anni di reclusione nel processo di Appello “Favori e Giustizia”. Nella mattinata odierna, dinanzi ai giudici della Corte d’Appello (presidente Pasquale Materi) del Tribunale di Potenza, hanno discusso per circa 4 ore gli avvocati Luigi Covella e Luigi Corvaglia. I difensori hanno in particolare evidenziato l’insussistenza del reato di corruzione e respinto ogni accusa nei confronti dell’ex magistrato.

Il processo è stato rinviato al 28 ottobre per le eventuali repliche, al termine delle quali verrà emessa la sentenza. Nella scorsa udienza, il procuratore generale di Potenza, Laura Triassi ha chiesto la conferma della condanna a 9 anni maturata in primo grado. Non solo, anche quella ad 1 anno e 4 mesi, pena sospesa, per l’avvocato Manuela Carbone, difesa dal legale Antonio Savoia che ieri mattina ha chiesto l’assoluzione.

Nella sentenza di primo grado vengono ricostruite le varie fasi della delicata inchiesta. Emilio Arnesano sarebbe stato protagonista di svariati episodi di corruzione a favore di medici e dirigenti della Asl di Lecce. In primo luogo si sarebbe trattato di favori a carattere economico, tra cui un’imbarcazione venduta ad Arnesano ad un prezzo di favore. Inoltre venivano preordinate delle battute di caccia in Basilicata, per compiacere il magistrato.

E poi altri favori, tra cui visite mediche specialistiche per sé e per amici e familiari. Inoltre, Arnesano avrebbe venduto l’esercizio della sua funzione giudiziaria in cambio di incontri sessuali. E poi ci sono anche tre episodi di rivelazione del segreto d’ufficio.

Invece, l’induzione alla corruzione riguarda l’interessamento al procedimento disciplinare a cui fu sottoposta nel 2018 l’avvocatessa Manuela Carbone.

Ora si attende solo l’esito del processo di Appello.