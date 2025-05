Processo “case popolari”. Arriva la condanna per ex assessori ed ex consiglieri comunali

Arrivano alcune condanne, tra cui quelle per gli ex assessori Attilio Monosi e Luca Pasqualini e per l’ex consigliere d’opposizione, Antonio Torricelli, al termine del processo con 36 imputati sui presunti illeciti per l’assegnazione degli alloggi popolari in cambio di voti. Nel pomeriggio di oggi, i giudici della seconda sezione collegiale (presidente Pietro Baffa, a latere Luca Scuzzarella e Roberta Maggio), presso l’aula bunker di Borgo San Nicola, hanno inflitto: 3 anni e 6 mesi di reclusione per Attilio Monosi, 53 anni di Lecce, ex assessore al bilancio della giunta comunale guidata dal sindaco Paolo Perrone (chiesti 9 anni); 5 anni per Luca Pasqualini, 52 anni di Lecce, ex assessore al traffico della stessa giunta (7 anni e 6 mesi). E poi, inflitti 4 anni per Antonio Torricelli, 79 anni di Lecce, ex vicepresidente del consiglio comunale, in quota Pd (il pm aveva chiesto 6 anni e 6 mesi). I giudici hanno disposto, però, anche numerose assoluzioni come quella per Damiano D’Autilia, 46enne leccese, ex consigliere comunale.

Disposta l’assoluzione per gli imputati che rispondevano di abuso d’ufficio, poiché abrogato con la legge Nordio. E il non doversi procedere per prescrizione per gli episodi di corruzione elettorale e occupazione abusiva.

Sono state emesse alcune condanne per il reato di falso ed il reato di peculato è stato riqualificato in peculato per distrazione. Al termine del processo è caduta l’accusa di associazione per delinquere.

Infine, sono stati stabiliti i risarcimenti per le parti civili. Nello specifico, una provvisionale di 100 mila ciascuno per il Comune di Lecce, la Regione Puglia ed Arca Puglia.

Secondo l’accusa, rappresentata dal pm Massimiliano Carducci, c’era una vera e propria associazione a delinquere, di cui Attilio Monosi rivestiva il capo promotore ed ideatore a dare “veste legale” alle assegnazioni degli alloggi parcheggio di proprietà comunale. In particolare, Monosi, all’epoca dei fatti assessore al bilancio, sempre in base a quanto sostenuto dalla pubblica accusa, organizzava le illecite assegnazioni di immobili confiscati alla mafia ed assegnati al Comune di Lecce, in cambio di utilità elettorali.

Sotto la lente della Procura, finirono una serie di atti amministrativi per favorire l’assegnazione di alloggi in cambio del voto.

Il collegio difensivo è composto, tra gli altri, dagli avvocati: Umberto Leo, Giancarlo Dei Lazzaretti, Giuseppe Presicce, Viviana Labbruzzo, Tommaso Donvito, Alessandro Caprioli, Giuseppe Corleto, Riccardo Giannuzzi, Luigi Covella, Amilcare Tana, Stefano De Francesco, Ivana Quarta, Mario Rossi, Mariangela Calò, Roberto Rella, Mario Ingrosso, Benedetto Scippa, Paolo Cantelmo, Mario Ciardo, Antonio Savoia, Salvatore De Mitri, Silvio Verri, Giuseppe De Luca, Giancarlo Dei Lazzaretti, Giovanni Montagna, Luigi Corvaglia, Pantaleo Cannoletta, Francesca Conte, Andrea Sambati, Diego De Cillis, Davide Pastore, Alessandro Caprioli, Germana Greco, Francesco De Iaco, Piero Romano, Carlo Mignone, Fabio Valentini, Giuliana Vetrugno, Stefano Metrangolo.

Le parti civili erano assistite, tra gli altri, dagli avvocati Carlo Sariconi e Angelo Terragno.