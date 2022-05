Scaricavano rifiuti non autorizzati in una cava dismessa? Due 66enni finiscono sotto processo

Due persone finiscono sotto processo per il presunto sversamento di rifiuti non autorizzati in una cava dismessa. Non solo, poichè uno dei due avrebbe picchiato un 47enne di Cursi, intento ad effettuare fotografie sul “luogo incriminato”.

I due imputati dovranno presentarsi il 15 settembre prossimo, dinanzi al giudice monocratico per la prima udienza. S.S. e P.A.M., entrambi 66enni di Cursi, sono assistiti dagli avvocati Anna Elisa Frisulli e Roberto Tarantino e potranno controbattere alle accuse. La presunta vittima di lesioni potrà invece costituirsi parte civile con l’avvocato Ivan Zeppola.

I fatti risalgono al 21 ottobre del 2020 e si sarebbero verificati a Cursi. I due imputati, come detto, avrebbero sversato rifiuti speciali (non pericolosi) provenienti da scarti nella lavorazione della pietra leccese, nella cava dismessa. E invece, il solo P.A.M., avrebbe colpito al volto, minacciandolo ripetutamente, un 55enne di Cursi, mentre effettuava rilievi fotografici dalla sua macchina. E gli avrebbe anche strappato di mano il telefono cellulare. La presunta vittima di aggressione, avrebbe rimediato una serie di ferite giudicate guaribili in 15 giorni.

In copertina immagine di repertorio