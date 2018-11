Processo Polstrada: ispettore di polizia condannato a 5 anni e 4 mesi

Arriva un’altra condanna relativa alla mega inchiesta che portò, nel maggio del 2009, all’arresto ed alla sospensione di ben sedici poliziotti della “stradale”. La seconda sezione collegiale (Presidente Pasquale Sansonetti) ha inflitto la pena di 5 anni e 4 mesi, nei confronti di G. R. di San Donato, con l’accusa d’induzione indebita a dare o promettere utilità.

È risultata prescritta, invece, l’ipotesi di reato di associazione a delinquere, come già chiesto dalla Procura. In precedenza, il Procuratore Aggiunto Guglielmo Cataldi ha invocato la condanna a 5 anni, chiedendo la riqualificazione del reato continuato di concussione, nel sopracitato reato.

L’imputato è assistito dall’avvocato Francesca Conte che, una volta deposite le motivazioni della sentenza, proporrà ricorso in Appello.

Il filone principale

Il processo odierno rappresenta uno stralcio del filone principale conclusosi, nei mesi scorsi, con altre 13 condanne. Il collegio della prima sezione penale aveva inflitto oltre 87 anni di carcere nei confronti di agenti della polizia stradale per il reato continuato di concussione e falso.

Non solo, poiché i giudici avevano disposto una serie di pene accessorie, quali: l’interdizione perpetua dai pubblici uffici e l’impossibilità di contrattare con la Pubblica Amministrazione per la durata di 3 anni; l’estinzione del rapporto di lavoro con quest’ultima; l’interdizione legale durante l’espiazione della pena.

In quel caso, non c’è stata la riqualificazione del reato in indebita induzione a dare o promettere utilità (per alcuni episodi) e la concessione delle attenuanti generiche, come richiesto dalla Procura e dal collegio difensivo.

L’inchiesta

I fatti risalgono al 2004. Secondo la Procura, gli agenti avrebbero omesso di controllare i veicoli di alcune imprese locali (oltre 100) , per ottenere in cambio denaro o altri benefici. In che modo? Attraverso i “giri”, ossia le visite che venivano fatti in gruppi di due o tre, presso le aziende per ricevere i “regali”. Non solo soldi, ma anche generi alimentari o buoni benzina.

C’era anche la modalità di guadagno degli “articoli”. In questo caso, i poliziotti agivano individualmente, avanzando le stesse richieste ai danni di autotrasportatori, all’oscuro di tutto, che venivano fermati occasionalmente sulle strade. Tale condotta sarebbe andata avanti per circa 20 anni, scoperta grazie all’intervento di un agente che era entrato in possesso di un foglio dove erano elencate le ditte.