Prostituzione in un centro estetico? 84enne finisce sotto processo

Finisce sotto processo un 84enne leccese accusato di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione. Il gup Edoardo D”Ambrosio ha rinviato a giudizio l’imputato al termine dell’udienza preliminare. Si tratta del titolare e gestore di un centro estetico e di massaggi, con sede a Lecce.

Il processo si aprirà il 1 aprile dinanzi ai giudici in composizione collegiale.

Le indagini sono state condotte dai carabinieri di Lecce. I fatti contestati si sarebbero verificati nel mese di agosto del 2014. Secondo l’accusa, rappresentata dal pubblico ministero Alessandro Prontera, l’uomo avrebbe assunto con mansione di massaggiatrici due ragazze.

Ufficiosamente, però, avrebbe favorito e sfruttato le loro prestazioni extra di tipo sessuale in favore dei clienti. In che modo? Attraverso il pagamento di controprestazioni in denaro che veniva incassato dal titolare.

L’indagato, assistito dall’avvocato Nicola Leo, ha già dichiarato agli inquirenti di essere all’oscuro di ciò che avveniva nel centro massaggi e potrà ribadire la propria estraneità alle accuse nel corso del dibattimento.