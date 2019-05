Quattro auto in fiamme a Lecce: è inferno a piazzale Cuneo

Ore infuocate per il capoluogo salentino. La scorsa notte Piazzale Cuneo, a Lecce, è stato lo scenario di un incendio di quattro autovetture. Le fiamme si sarebbero divampate da due Smart parcheggiate una accanto all’altra, entrambe dello stesso proprietario, un intermediatore nella vendita delle auto.

I fatti di Piazzale Cuneo

Non sono ancora chiare le ragioni dell’incendio, né le dinamiche. L’unica cosa che sembrerebbe certa, al momento, è che a prendere fuoco per prime sono state le due Smart.

Ma le fiamme non hanno risparmiato le macchine vicine alle due. Le restanti autovetture andate a fuoco erano una Ford Focus ed una Hyndai iX35 che, a differenza delle vittime a due posti, hanno subito danni alla fiancata esposta al lato dell’incendio.

Tempestivo l’intervento dei vigili del fuoco del comando provinciale che, alla segnalazione al 115 fatta da un cittadino, si sono precipitati sul posto a domare l’incendio.

Tocca alla polizia ora fare chiarezza sull’accaduto e ricostruire i fatti.

Uno scenario abituale?

E non è il primo caso di questo tipo che interessa piazzale Cuneo, ormai diventato noto per episodi legati agli incendi. Solo lo scorso agosto, un appartamento è stato avvolto dalle fiamme, per poi scoprire che era il nascondiglio di ben 10 panetti di hashish. Ma gli episodi non si fermano qui, che stia succedendo qualcosa a piazzale Cuneo?