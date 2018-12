Con il volto travisato irrompono nel China Word e fuggono via. Attimi di terrore a Campi Salentina

Sono stati attimi di vero e proprio terrore quelli vissuti nel tardo pomeriggio di oggi presso il China Word, un megastore di prodotti di ogni genere, dall’abbigliamento all’oggettistica, passando per la tecnologia e gli articoli per la casa, in Via Lecce all’ingresso di Campi Salentina.

Dalle prime notizie sembrerebbe, infatti, che più di due persone, con il volto travisato, una delle quali armate di fucile, abbiano fatto irruzione all’interno dell’esercizio commerciale e dopo aver compiuto la rapina siano fuggiti via facendo perdere le proprie tracce.

Non appena dato l’allarme sul posto sono prontamente giunti i militari dell’Arma dei Carabinieri, gli agenti dell’istituto di vigilanza “Deiaco Security” e i sanitari del 118 che hanno soccorso una donna che ha accusato un malore.

Una volta sul luogo della rapina gli uomini della “Benemerita” hanno dato il via alle indagini interrogando i testimoni, compiendo tutti i rilievi del caso e visionando le immagini di eventuali telecamere di videosorveglianza presenti all’esterno e all’interno del negozio. Spetterà loro dare un nome e un volto ai malviventi.