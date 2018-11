Rapinano un furgone sulla Specchia Gallone-Poggiardo. Senza armi, minacciano l’autista e fuggono con l’incasso

Le lancette dell’orologio avevano da poco segnato le 10.00, quando sulla strada provinciale 56 che da Specchia Gallone (frazione di Minervino di Lecce) conduce a Poggiardo si è consumata una rapina violenta nonostante i due autori non abbiano usato armi per minacciare l’autista di un furgone, di proprietà della Ditta “Garofoli spa”, con sede in Bari.

Noncuranti della pioggia battente che sta cadendo copiosa in queste ore sul Salento, i due malviventi hanno preso di mira il furgone che trasportava materiale elettrico da consegnare a domicilio.

Ancora poco chiaro cosa sia accaduto in quel tratto di strada pieno di curve e solitamente frequentato. Fatto è che i criminali, che viaggiavano a bordo di una Fiat Punto vecchio modello, hanno fatto accostare il malcapitato. Minacciandolo verbalmente si sono fatti consegnare dall’autista il cellulare, l’incasso delle consegne effettuate, ancora da quantificare e le chiavi del furgone.

Indagini del commissariato di Otranto.