Pistola alla mano e con passamontagna rapinarono una tabaccheria a Lecce. Arrestati due salentini

Le lancette dell’orologio non avevano ancora segnato le 20.00, quando due individui, il 19 dicembre scorso, con il volto coperto da passamontagna, uno dei quali armato di pistola, avevano fatto irruzione all’interno di una tabaccheria leccese nei pressi del mercato coperto di Settelacquare.

Avevano minacciato sia i gestori che i clienti presenti ed avevano rubato il denaro contenuto all’interno del registratore di cassa. Poi erano fuggiti a piedi facendo perdere le tracce o così sembrava.

Ma l’hanno fatta franca solo per un mese e mezzo, perché poi le indagini dei Carabinieri grazie anche all’ausilio di vari sistemi di videosorveglianza presenti in zona hanno fatto chiarezza. Gli uomini dell’Arma sono giunti a quella che sembra essere la soluzione del caso. Ad essere arrestati due salentini: il 39enne Giuseppe Castelluzzo e il 49enne Alessandro Montinaro. Deferito in stato di libertà, invece, il 36enne L. S., queste le iniziali del suo nome.

I tre sono stati sono stati riconosciuti in concorso tra loro, quali autori della rapina a mano armata. I due arrestati, espletate le formalità di rito, sono stati associati alla locale Casa Circondariale leccese di Borgo San Nicola.