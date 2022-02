Armato di taglierino aggredisce tabaccaio e lo ferisce. Paura in Viale della Libertà

E’ rimasto ferito il tabaccaio che ieri sera, in orario di chiusura, è stato vittima di una rapina ai danni del suo esercizio commerciale sito in Viale della Libertà all’angolo con via Marinosci. Il malvivente, poco prima che si abbassassero le saracinesche, è entrato nella tabaccheria e brandendo un taglierino ha chiesto l’incasso della serata. Il proprietario, stando alle prime ricostruzioni, non ha accettato passivamente la minaccia ma si è opposto alle inaudite richieste provando a disarmare il rapinatore e dando vita ad una colluttazione.

Nella lotta tra i due, la lama del taglierino ha ferito al braccio il negoziante procurandogli delle ferite che hanno causato sanguinamento. Il malvivente si è liberato dalla presa e se l’è data a gambe anche se è stato inseguito per un pezzo di strada dal tabaccaio.

Allertate, sono subito giunte sul posto le Forze dell’Ordine. In queste ore sono al vaglio degli inquirenti le immagini dei sistemi di videosorveglianza posizionati nelle immediate vicinanze che, come sempre avviene in questi casi, offriranno dei riscontri fondamentali che potrebbero consentire l’arresto dell’uomo in poche battute di tempo.