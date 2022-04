Abusava di otto pazienti sul lettino durante le visite? Ortopedico rischia il processo per violenza sessuale

L’ortopedico arrestato nei mesi scorsi, poiché accusato di abusi sessuali verso alcune pazienti, rischia di finire sotto processo.

Dopo, l’avviso di conclusione delle indagini, il pubblico ministero Erika Masetti ha chiesto il rinvio a giudizio per S. C., 66enne originario di Tricase, in servizio all’epoca dei fatti, presso una clinica privata di Casarano. L’udienza preliminare è fissata per il 5 maggio prossimo, dinanzi al gup Giulia Proto.

L’imputato è difeso dagli avvocati Luigi Covella e Stefano Bortone che potranno avanzare richiesta di rito alternativo.

L’inchiesta

Nei mesi scorsi, si è tenuto l’interrogatorio di garanzia del medico che si è avvalso della facoltà di non rispondere, davanti al gip Laura Liguori. L’uomo venne arrestato dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Casarano e posto agli arresti domiciliari, in applicazione di un’ordinanza di custodia cautelare, poiché ritenuto responsabile di violenza sessuale aggravata verso cinque pazienti. Ed in seguito si sono aggiunte altre tre denunce verso il medico.

I fatti si sarebbero verificati, secondo l’accusa, tra i mesi di gennaio e settembre del 2021. Nello specifico l’uomo, in qualità di ortopedico, avrebbe costretto le pazienti a subire atti sessuali nel corso di visite mediche, abusando della sua autorità.

L’attività investigativa è stata avviata a seguito della denuncia presentata da una delle vittime, attraverso l’avvocato Attilio De Marco. La donna ha riferito che l’ortopedico prima abusava di lei sul lettino, dopo averla stordita con un nebulizzatore e poi le chiedeva esplicitamente di fare sesso. La donna usciva di corsa dalla struttura, notando anche un arrossamento al collo dovuto alle “manipolazioni” del medico, che è imputato anche per lesioni personali consistite in una cervicalgia, con prognosi di sette giorno salvo complicazioni. Le altre pazienti che hanno denunciato i presunti abusi del medico sono assistite dagli avvocati Mauro Marzano, Elisa Cappello, Luca Puce, Salvatore Abate, Alvaro Storella, David Alemanno. E potranno costituirsi parte civile nel corso dell’udienza preliminare.