Corridoi del Tribunale di Lecce al freddo: pronto in settimana il nuovo impianto termico

L’impianto di riscaldamento del Tribunale di Lecce che si affaccia su viale De Pietro sarà rimesso a nuovo, a breve. Il freddo, almeno quello che interessa l’interno del palazzo di giustizia, ha le ore contate!

Ad annunciarlo, il Presidente della Corte di Appello Roberto Tanisi che, nei mesi scorsi, aveva chiesto ed ottenuto un cospicuo finanziamento dal Ministero dell’Interno. I tempi per la realizzazione della nuova centrale si erano “dilatati”, probabilmente a causa delle festività natalizie.

Ad ogni modo, il 12 gennaio, i tecnici della ditta che si occupa della manutenzione, provvederanno al collaudo del nuovo impianto termico. Dunque, all’inizio della prossima settimana, la situazione dovrebbe tornare alla normalità. Anzi, si dovrebbe contare su di una centrale di riscaldamento più efficiente.

Anche oggi, nei corridoi del Palazzo di viale de Pietro si registrava una temperatura “al di sotto della media” poiché i termosifoni continuano a non funzionare. Negli uffici dei vari piani che compongono Procura, Tribunale e Corte di Appello, invece, come sottolinea il Presidente Tanisi, “il riscaldamento è sempre stato garantito dai condizionatori presenti nelle stanze”.

Inoltre, nella giornata odierna, non si è tenuta quasi nessuna udienza, per cui i comprensibili disagi per funzionari, forze dell’ordine, avvocati e magistrati sono stati “circoscritti” ai corridoi.