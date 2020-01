Alla guida sotto l’effetto di alcol e droghe. Tantissime le patenti ritirate nel Salento

Sono stati ben 19 ad essere deferiti in stato di libertà nella giornata di ieri dagli uomini della Compagnia dei Carabinieri di Maglie, impegnati in un servizio straordinario di controllo del territorio.

Nella fattispecie 4 soggetti, per violazione penale ai sensi dell’art.186 comma 2 del Codice della Strada, in quanto fermati per guida di veicolo in stato di ebbrezza alcolica.

Altri 6 per violazione penale ai sensi art.187 comma 1 del Codice della Strada, in quanto conducevano la loro vettura sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. Per questi è scattato il contestuale ritiro della patente. I Carabinieri precisano che sono stati tutti sottoposti ad accertamenti sanitari dai quali risultavano positivi all’uso di droghe.

9 soggetti, infine, sono stati deferiti per violazione penale ai sensi art.187 comma 8 del Codice della Strada, in quanto pur essendo stati fermati a causa della guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti, si sono rifiutati di effettuare gli accertamenti biologici di rito.

Nell’ambito dello stesso servizio, poi, gli uomini e le donne in divisa, hanno segnalato 9 soggetti alla Prefettura di Lecce per uso non terapeutico di sostanze stupefacenti (art.75 dpr 309/90).