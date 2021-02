Sull’auto “parcheggiata” sette colpi di arma da fuoco, misteriosa scoperta nella zona industriale di Surbo

Impossibile non notare quei fori d’arma da fuoco sulla carrozzeria di una Fiat Punto di colore nero parcheggiata nella zona industriale di Surbo. Un fatto insolito che ha spinto una guardia giurata dell’Istituto di Vigilanza Cosmopol, che si trovava lì per caso, a segnalare la “scoperta” agli uomini in divisa. “C’è un’auto crivellata” avrà detto nella chiamata al 112.

Quando i Carabinieri della sezione radiomobile del Norm della compagnia di Lecce hanno raggiunto la strada indicata dal vigilantes l’auto ha raccontato qualcosa in più con il suo pessimo stato: mancavano le ruote anteriori e il motore. E all’interno erano stati lasciati pezzi di altre vetture. Cosa più importante, sulla macchina erano ben visibili i segni lasciati da colpi di arma da fuoco. Sette, in totale: uno vicino la maniglia della porta anteriore sinistra, uno sulla parte superiore della stessa portiera, uno sul lato posteriore, uno sulla parte inferiore della carrozzeria lato sinistro, due sull’angolo posteriore sinistro ed un ultimo aveva infranto entrambi i finestrini anteriori.

Durante il sopralluogo all’interno dell’abitacolo è stata rinvenuta solamente un’ogiva di calibro non precisato. Nei pressi dell’autovettura non sono stati rinvenuti bossoli di alcun tipo. Potrebbe essere stata lasciata sul posto in un secondo momento, quindi.

C’è in un altro dettaglio interessante: l’auto non è oggetto di furto. Il proprietario non ha mai sporto denuncia. La macchina è stata posta sotto sequestro in attesa di ulteriori accertamenti tecnico-scientifici nella speranza che nasconda particolari e dettagli utili a fare luce sulla vicenda.