Si allontana da casa e non fa più ritorno, ritrovata la 71enne scomparsa da Scorrano

Si è concluso con un sospiro di sollievo l’incubo che ha tenuto con il fiato sospeso l’intera comunità di Scorrano. Antonia Salvemini, la 71enne scomparsa dal comune salentino nella giornata di domenica, è stata ritrovata nel tardo pomeriggio di ieri in un’abitazione non distante dalla sua casa.

La donna era uscita dalla propria abitazione, non facendovi ritorno ed è così che il marito aveva sporto denuncia ai carabinieri.

Le ricerche, coordinate dalla Prefettura di Lecce, hanno coinvolto un vasto dispiegamento di forze, volontari della protezione civile, vigili del fuoco, carabinieri e unità cinofile.

Fortunatamente il ritrovamento nel pomeriggio di ieri, Antonia Salvemini è stata trovata in buone condizioni di salute. È stata trasportata in ospedale per accertamenti, ma le sue condizioni non destano preoccupazione.

Sulla vicenda è intervenuto il Sindaco di Scorrano Mario Pendinelli: “L’impegno e lo sforzo compiuto dall’Arma dei Carabinieri, dai Vigili del Fuoco, dalla Protezione Civile di Scorrano, dalla Polizia Locale di Scorrano, dal Coordinamento Provinciale di Protezione Civile e da tante Protezioni Civili di altri Comuni, dall’Unita Cinofila Molecolare Gruppo Lucano è stato eccezionale.

Alla gioia dei familiari si unisce quella della comunità scorranese che, tutta insieme, rivolge un grazie sentito ai Carabinieri che hanno rintracciato la signora e l’hanno riconsegnata alle sue mura domestiche e a tutti coloro che si sono impegnati in questi due giorni che sono sembrati lunghissimi.

L’apprezzamento va agli uomini e alle donne impegnati sul terreno ed alle loro strutture di comando e di coordinamento che li hanno supportati e guidati”.