Ritrovata l’autovettura dell’anziano disabile rubata la sera della vigilia di Natale

Era stata una vigilia di Natale amara quella che era stato costretto a trascorrere un anziano disabile di Novoli che, nel corso della serata del 24 dicembre, si era visto rubare quasi sotto gli occhi, mentre scaricava la spesa, l’autovettura piena di regali, alcuni dei quali destinati alle persone bisognose.

Fortunatamente, a qualche giorno di distanza, per lui è giunta la notizia tanto attesa: il mezzo è stato ritrovato a qualche chilometro di distanza, in Via Napoli a Campi Salentina.

La notizia, poco prima del cenone della vigilia, era rimbalzata su tutti gli organi di informazione locale e un vero e proprio tam tam mediatico si era creato.

Il ritrovamento

Il veicolo è stato visto circolare a Campi Salentina nelle prime ore della mattinata odierna da un vigilante fuori servizio che ne ha segnalato la presenza all’Aliquota Radiomobile dei Carabinieri, non prima, però, di averne identificata la targa che era stata comunicata dall’Associazione “Sportello dei Diritti” che aveva diffuso la notizia.

Dopo la segnalazione e il pattugliamento della zona, la vettura è stata trovata in sosta dagli stessi militari dell’Arma che a bordo hanno ritrovato tutti i documenti, tranne il pass per disabili normalmente lasciato dall’anziano proprietario in bella vista sul cruscotto.

“Si tratta di una buona notizia”, fa sapere Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”.

“I familiari e il proprietario del veicolo hanno ringraziano tutta la cittadinanza che ha voluto dimostrare grande solidarietà e vicinanza umana personalmente e sui social subito dopo la pubblicazione dell’appello”.

Insomma, dopo una Vigilia di Natale triste, per l’anziano e la sua famiglia si prospetta un Fine Anno meno amaro ed un inizio del Nuovo di speranza.