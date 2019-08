Ritrovato il 15enne di Monteroni scomparso, la mamma: “grazie per l’affetto”

Sta bene il 15enne di Monteroni di Lecce, scomparso nel nulla dal 23 agosto.

Tutti erano convinti che si trattava soltanto di una bravata, di uno di quei colpi di testa tipici dell’adolescenza, ma la preoccupazione per quel silenzio cresceva ora dopo ora, giorno dopo giorno.

Allontanamento volontario, di questo parlavano le Forze dell’ordine coordinate dalla Prefettura di lecce che, una volta ricevuta la denuncia, si era immediatamente attivata con una autentica task-force per cercarlo, lì dove aveva trovato “riparo”. Non aveva mai lasciato il Salento.

Gli sforzi, alla fine, sono stati ripagati. Il ragazzo è tornato a casa ed è in buona salute. A comunicarcelo, pochi minuti fa, la mamma che in questi giorni si è sempre tenuta in contatto con la nostra redazione e che ha sentito l’affetto di tutti coloro che avrebbero voluto fare di più per aiutarla, comprendendo la sua angoscia.

«Mi ha rincuorato moltissimo – ci ha scritto – sapere che in tanti si sono mossi nelle ricerche del bambino. Non mi sono sentita sola, non perché lo sia stata, ma sapere che anche gli altri hanno dato nel loro piccolo un aiuto mi ha riempito il cuore».

Per il 15enne adesso si tratterà di riprendere la vita di tutti i giorni e di godersi l’affetto dei suoi cari.