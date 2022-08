Panico durante l’escursione al largo di Santa Maria di Leuca, soccorsi i 40 passeggeri di una barca in difficoltà

L’escursione in barca per ammirare le bellezze della costa del Capo di Leuca non è andata proprio come ci si aspettava. E non solo per il mare mosso che ha cullato, forse un po’ troppo, l’imbarcazione. Ad un certo punto, qualcosa è andato storto: l’avaria a timone ed elica hanno reso la barca “ingovernabile”, tant’è che a bordo è scoppiato il panico. I 40 passeggeri si sono ritrovati in una situazione di potenziale pericolo, ma l’intervento della Guarda Costiera ha permesso di scongiurare il peggio e di archiviare l’avventura nei ricordi poco piacevoli.

Panico a bordo della barca

La richiesta di aiuto è scattata nel primo pomeriggio, quando nella sala operativa della Capitaneria di Porto di Gallipoli è giunta la segnalazione di una barca in difficoltà. L’unità, utilizzata per il trasporto passeggeri, aveva “gli organi di governo in avaria” e le condizioni meteo-marine al largo di Santa Maria di Leuca non erano favorevoli né idonee alla navigazione con quel tipo di imbarcazione e, soprattutto, con quel tempo. Prontamente, sono stati inviati nel tratto di mare indicato durata la chiamata un battello e una motovedetta che ha trovato subito l’imbarcazione con più di 40 passeggeri a bordo.

Sotto il coordinamento della Capitaneria di porto di Gallipoli, guidata dal comandante Pasquale Vitiello, dopo aver tranquillizzato gli occupanti, l’unità è stata accompagnata in porto a Santa Maria di Leuca e i 40 passeggeri sono stati sbarcati in sicurezza.

Considerata l’importanza che rivestono gli organi di governo, l’unità verrà ispezionata dopo il ripristino dell’avaria

Al comandante è stato comminato un verbale di 2.064 euro per aver navigato con condizioni meteo-marine, che eccedevano i limiti operativi previsti.