Cane da caccia cade in un pozzo di nove metri, salvato dai Vigili del Fuoco

La richiesta di aiuto e la corsa in località Masseria Bosco, alle Cesine, per salvare un cane da caccia caduto in un pozzo profondo circa nove metri. È il riassunto della mattinata dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Lecce chiamati per recuperare il setter rotolato nella cavità mentre si trovava con il suo padrone. È stato il cacciatore a richiedere l’intervento dei caschi gialli, preoccupato per il compagno a quattro zampe.

Un vigile del fuoco si è calato nel pozzo utilizzando le tecniche SAF (Speleo Alpino Fluviali) per recuperare dal pozzo profondo, come detto, circa 9 metri il povero cane che, come se avesse compreso la situazione di difficoltà, ha scodinzolato felice al suo “salvatore”. Una volta recuperato, è stato riconsegnato sano e salvo al proprietario. Fortunatamente sembra non abbia riportato conseguenze nella caduta.

Sul posto, anche il personale del Nucleo carabinieri Tutela Biodiversità di San Cataldo.