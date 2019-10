Continuano gli sbarchi di migranti nel Salento, 47 a Leuca e 35 a Otranto. Ci sono anche 9 minori non accompagnati

Sono 82 i migranti che hanno raggiunto il Salento a seguito di due sbarchi avvenuti quasi in contemporanea a Leuca e ad Otranto. Le condizione di salute degli uomini, delle donne e dei bambini sono buone e non destano preoccupazione.

47 migranti sbarcano a Leuca

47 in tutto i migranti giunti a Leuca. Sono giunti in Salento dopo una lunga ed estenuante traversata a bordo di un cabinato poi condotto al Porto di Santa Maria di Leuca dalle motovedette della Capitaneria di Porto e della Guardia di Finanza.

Attivati dalla Capitaneria di Porto di Gallipoli, sono immediatamente giunti sul posto la Croce Rossa Italiana e i medici dell’USMAF, gli Uffici di Sanità Marittima, Aerea e di Frontiera che si sono adoperati nelle attività di soccorso e accoglienza.

I giovani migranti provengono da Pakistan, Iran, Iraq, India, Bangladesh, Afghanistan. Tra i profughi anche una donna insieme al marito e una bambina appartenenti a un nucleo familiare e 9 minori non accompagnati.

Sono tutti in buone condizioni generali di salute, ma in ipotermia, stanchi e a digiuno da giorni. Presente sul posto a supporto anche la Caritas di Leuca che ha distribuito acqua, viveri e generi alimentari.

35 migranti a Otranto

Negli stessi momenti in cui si attivavano le procedure di identificazione degli immigrati a Leuca, la Guardia di Finanza ha avvistato in mare un barcone con 35 profughi al largo di Otranto, per la precisione a quasi 15 miglia. Subito dopo lo sbarco inizieranno le procedure di identificazione al Centro Don Tonino.