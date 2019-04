Traffico internazionale di droga e sostanze anabolizzanti, salentina torna in libertà

Torna in libertà, la salentina arrestata venti giorni fa, nell’ambito della maxi inchiesta sul traffico di sostanze anabolizzanti. Il Tribunale del Riesame di Caltanissetta, ha annullato “nel merito”, l’ordinanza di custodia cautelare in carcere per Alessia Esposito, 29enne di Gallipoli. Accolto, dunque, il ricorso presentato dal suo legale, l’avvocato Angelo Ninni.

Tra gli arrestati, anche altri due salentini: Stefano Nunziato, 33enne residente a Melissano, Daniele Morello, 32enne di Alezio. Sono assistiti dagli avvocati: Antonella Corvaglia, Antonio Luceri e Giovanni Gabellone.

Le indagini

Non solo avevano messo in piedi una vera e propria organizzazione che gestiva un traffico di sostanze anabolizzanti, dopanti e stupefacenti via internet, ma i venditori di questo e-commerce illecito dispensavano anche consigli su come assumere i farmaci vietati, pur non avendo nessun titolo accademico né competenza in materia.

Un business con cifre da capogiro su cui è stata scritta la parola fine, grazie ad un’indagine diretta per oltre due anni dalla Procura di Enna.

Sono stati monitorati i social network e i siti web utilizzati per la vendita online di sostanze anabolizzanti per ricostruire la fitta rete di distribuzione in Italia, ma anche in Bulgaria, Slovacchia, Polonia, Romania e Serbia e il modus operandi degli indagati che utilizzavano mezzi di comunicazione e strumenti di pagamento digitali usando false identità, allo scopo di evitare eventuali controlli.

Gli approfondimenti sui canali di vendita hanno consentito di individuare anche collegamenti con titolari di palestre, negozi di articoli per body builder e, in alcuni casi, giovani atleti non professionisti. Tra gli acquirenti non c’erano solo sportivi, ma anche ultrasessantenni che utilizzavano le sostanze dopanti per migliorare la forma fisica in vista delle vacanze estive.