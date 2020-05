Moglie sequestrata, rapinata e minacciata con il coltello? 36enne di Salve lascia il carcere

Lascia il carcere, il 36enne arrestato domenica con l’accusa di avere sequestrato e rapinato la moglie.

Il gup Edoardo D’Ambrosio, al termine dell’udienza di convalida in modalità “da remoto”, svoltasi senza alcun problema tecnico, ha applicato all’indagato la misura del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla vittima. È stata così accolta l’istanza dell’avvocato Luca Puce (codifensore Francesco Villanova). Secondo il giudice, in particolare, non vi sarebbe prova che S.S. 36 anni di Salve si sia impossessato della borsa e del cellulare della vittima, dopo averla rapinata.

E l’indagato, nel corso dell’ascolto in collegamento con il carcere di Borgo a San Nicola, ha sostenuto che tra marito e moglie ci sia stata soltanto una lite dai toni accesi.

L’arresto

L’uomo, con problemi di tossicodipendenza, avrebbe convinto la moglie a salire in macchina con lui, per un chiarimento. Ha raggiunto la strada provinciale 79, nella zona industriale di Presicce-Acquarica, ha parcheggiato in un luogo lontano da occhi indiscreti e ha cominciato a discutere con lei (i rapporti erano turbolenti da tempo). Il 36enne avrebbe trattenuto la donna in auto, contro la sua volontà, impedendole di allontanarsi. E l’avrebbe minacciata di morte con un coltello. Un passante ha notato la scena e non ha esitato a soccorrerla.

Una pattuglia dei Carabinieri di Presicce-Acquarica, intanto, ha rintracciato l’uomo. Una volta concluse le formalità di rito, per l’uomo si sono aperte le porte del carcere, come disposto dal pm Francesca Miglietta con le accuse: di sequestro di persona, minaccia aggravata ed anche rapina, per essersi impossessato del cellulare e della borsa della donna.

L’indagato, dopo la denuncia della moglie, risponde anche di maltrattamenti. Fino all’episodio di domenica, l’avrebbe picchiata e minacciata anche in presenza dei figli piccoli.