Ferisce un agente di polizia durante un controllo stradale. 40enne lascia il carcere

Lascia il carcere, il 40enne arrestato per avere ferito un agente di polizia, durante un controllo stradale.

Il gip Laura Liguori, al termine dell’udienza, ha convalidato l’arresto, ma ha disposto la sostituzione della misura del carcere, con l’obbligo di dimora nel comune di residenza (solo per il reato di resistenza a pubblico ufficiale). Nel corso dell’interrogatorio, l’uomo, assistito dall’avvocato Francesco Maria De Giorgi, ha ammesso gli addebiti, ma anche chiarito alcune circostanze, precisando che non era sua intenzione fare del male all’agente di polizia.

Ricordiamo che nella mattinata di lunedì, gli Agenti della Sezione Volanti, in servizio di controllo, hanno notato il conducente di una autovettura Citroen Picasso accelerare la marcia al fine di evitare il controllo. L’uomo, sceso dall’autovettura ha oltraggiato con frasi ingiuriose gli Agenti e contemporaneamente li ha strattonati, fino a rientrare nella macchina e ripartire, trascinando uno dei poliziotti intervenuti per circa 10 metri. A causa di tale azione il poliziotto ha riportato una prognosi di 20 giorni per trauma distorsivo della caviglia e contusione del ginocchio.

L’uomo, il 40enne residente nell’hinterland leccese, è stato arrestato in flagranza dagli Agenti per resistenza e lesioni aggravate a Pubblico Ufficiale e denunciato in stato di libertà per ricettazione, in quanto durante la perquisizione effettuata presso la sua abitazione è stata rinvenuta una pistola a salve.

Gli approfondimenti e le verifiche successive hanno consentito di accertare come lo stesso si fosse messo alla guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, guidando una macchina priva di assicurazione e senza portare con sé la carta di circolazione.

Pertanto è stato denunciato in stato di libertà anche per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti e sanzionato per il mancato rispetto dell’obbligo di fermarsi all’invito di Ufficiali ed Agenti, oltre che per la mancanza della carta di circolazione e per la mancanza della copertura assicurativa obbligatoria.

Infine ha subito il sequestro del mezzo, sia quale conseguenza della guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, che quale sanzione prevista nel caso di mancata copertura assicurativa obbligatoria.

L’uomo, come disposto dalla Procura, è stato tradotto presso la Casa Circondariale di “Borgo San Nicola”. Dopo l’udienza di convalida dinanzi al gip, come detto, l’uomo è stato scarcerato.