Lascia l’auto a Santa Caterina e scompare nel nulla, ore d’ansia per un 39enne

Nulla è stato lasciato al caso. Ogni zona, ogni strada è stata controllata per cercare indizi che possano fare luce sulla scomparsa di un 39enne di Nardò, Marcelo Pantaleo, di cui non si hanno notizie dalla Vigilia di Natale, quando si è allontanato dalla sua abitazione. I familiari, preoccupati, hanno bussato alla porta del Carabinieri di Nardò per denunciare l’accaduto. Un racconto che ha dato ufficialmente il via alle ricerche che, per il momento, si sono stanno concentrando nella zona di Santa Caterina, dove ha lasciato l’auto e Porto Selvaggio.

Dopo il Tavolo Tecnico convocato dalla Prefettura di Lecce, in campo sono scesi tutti per trovarlo. Sono coinvolti nelle ricerche i Vigili del Fuoco con due squadre di terra del distaccamento di Gallipoli e Veglie che stanno perlustrando il territorio con l’aiuto delle unità cinofile. Ci sono i sommozzatori dei Vigili del Fuoco, provenienti dal Comando di Brindisi, che stanno ispezianando lo specchio d’acqua che bagna Porto Selvaggio ed un elicottero, sempre dei caschi rossi, che sta sorvolando dall’alto l’intera zona.

Tutto sotto il coordinamento di un funzionario dei Vigili del Fuoco e del personale vigilfuoco TAS (Topografia Applicata al Soccorso) il quale, a bordo dell’UCL (Posto di Comando Avanzato), sta disponendo le zone da battere. A questa forza sta giungendo dal Comando Vigilfuoco di Bari anche personale SAPR il quale, utilizzando sistemi aeromobili a pilotaggio remoto, controllerà i numerosi anfratti presenti nella zona.

E ancora Carabinieri e Polizia. La Capitaneria di Porto, con un natante, sta controllando il mare. A coadiuvare le ricerche, sul campo oltre 30 Volontari di Protezione Civile del Coordinamento Provinciale di Lecce, provenienti da tutto il territorio leccese, con Posto di Coordinamento Mobile e operatori PCM. Circa 15 unità di Croce Rossa Italiana – Comitato di Lecce con 2 unità cinofile. Una squadra del Soccorso Alpino e Speleologico della Stazione di Nardò.

Le ricerche, salvo altre disposizioni ed aggiornamenti, continueranno anche domani.