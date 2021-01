Scontro tra un furgone e un camion sulla Tangenziale Ovest, sfiorata la tragedia

Chi avrà assistito alla scena, certamente, avrà pensato al peggio. Fortunatamente quella che in un primo momento sembrava una tragedia, si è risolta con danni, anche gravi, ai mezzi coinvolti e il ricovero in codice giallo per uno dei conducenti.

Nella mattinata di oggi, sulla Tangenziale Ovest di Lecce, si è verificato un sinistro stradale.

Per cause ancora da chiarire, all’uscita della galleria, un furgone che trasportava giornali e un camion si sono scontrati con il primo che è andato a infrangere la sua corsa contro il muro. Ad avere la peggio il conducente del camioncino che è stato trasportato in codice giallo presso l’Ospedale “Vito Fazzi” di Lecce.

Non appena è accaduto il sinistro, immediatamente è stato lanciato l’allarme e sul posto sono giunti gli agenti di Polizia Locale del capoluogo, i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale e un’ambulanza del 118. I sanitari, una volta sul luogo dei fatti, hanno dapprima prestato le prime cure al conducente del furgone, per poi trasportarlo, ripetiamo, in codice giallo presso il nosocomio leccese.

Una volta terminate le operazioni di soccorso, hanno preso il via tutti i riscontri del caso per stabilire l’esatta dinamica dei fatti. Utile alle investigazioni potrà essere l’eventuale ascolto dei testimoni che hanno assistito.