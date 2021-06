Terribile scontro tra camion e suv sulla Gallipoli-Leuca, muore il conducente dell’auto

A poco più di 24 ore dall’incidente sulla Nardò-Avetrana, nel quale ha perso la vita il 58enne Tony Corsano di San Donaci, le strade del Salento mietono una nuova vittima.

Nel primo mattino di oggi, a fare da scenario a una nuova tragedia è stata la Strada Statale 274 che collega Gallipoli a Santa Maria di leuca.

Nello specifico, all’altezza dello svincolo per Salve, per cause ancora da chiarire, si sono scontrati un camion e una suv, una Nissan Qashqai. La collisione è stata drammatica, con l’automobile di fabbricazione giapponese finita sotto il mezzo pesante.

Ad avere la peggio il conducente del Suv che è morto.

Non appena dato l’allarme sul posto sono giunti i sanitari del 118 che altro non hanno potuto fare che constatare il decesso dell’uomo, morto sul colpo a causa dell’impatto. Con loro anche i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Tricase che hanno lavorato non poco per estrarre il corpo esanime della vittima dall’abitacolo.

Su luogo della tragedia anche i Carabinieri della Compagnia di Tricase che si sono prontamente messi all’opera per compiere tutti i rilievi del caso e stabilire con esattezza la dinamica dell’incidente. Utile alle investigazioni potrà essere l’ascolto di eventuali testimoni che hanno assistito ai fatti.

Da una primissima ricostruzione sembrerebbe che la Nissan abbia invaso la corsia da cui proveniva il camion.