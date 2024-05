Controlli delle Fiamme Gialle nelle imprese salentine, scoperti 12 lavoratori in nero

Nelle ultime due settimane le Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Lecce, nell’ambito di un’attività di controllo economico del territorio, hanno individuato 12 lavoratori “in nero” e 3 “irregolari”.

Le verifiche sono state svolte principalmente nei comuni Lecce, Maglie, Melendugno, Ruffano e Morciano di Leuca.

Le violazioni riscontrate hanno interessato, tra l’altro, ristoranti, imprese edili e di impiantistica.

Durante gli interventi, i militari hanno individuato 7 datori di lavoro che utilizzavano manodopera in nero, procedendo a segnalare 2 imprenditori all’Ispettorato Territoriale del Lavoro per le valutazioni in ordine alla eventuale sospensione dell’attività imprenditoriale.

Inoltre, a seguito di controlli specifici condotti a contrasto all’evasione fiscale, la Guardia di Finanza ha rilevato 53 violazioni concernenti l’inosservanza dell’obbligo di rilascio degli scontrini e delle ricevute fiscali.

Tra gli esercizi commerciali interessati da tali violazioni figurano bar, pub, bracerie, macellerie, creperie, gelaterie, negozi di abbigliamento ecc.