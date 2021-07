Giro di vite sullo sfruttamento della manodopera, scoperti 5 lavoratori irregolari e uno in nero

I militari dell’Arma dei Carabinieri di Otranto, insieme ai colleghi della task force “anticaporalato” del Comando provinciale di Lecce, nel corso di un servizio specifico finalizzato al contrasto di fenomeni connessi allo sfruttamento della manodopera, hanno ispezionato 3 aziende agricole del territorio; identificato 9 lavoratori di cui 5 irregolari ed 1 in nero; notificata 1 prescrizione ex Testo Unico 81/2008; contestate 2 sanzioni amministrative inerenti la cosiddetta maxi sanzione per lavoro nero e art.1, commi 910 e 911, legge 205/2017, divieto di pagamento con la retribuzione in contante, per un importo complessivo di 5.226,67 euro.

Nello specifico gli uomini della “Benemerita”, hanno deferito in stato di libertà per reati art. 18, comma 1, lettera g, d.lgs 81/2008, inerente la sorveglianza sanitaria dei lavoratori – omissione di sottoposizione a visita medica, M.M, 24enne, imprenditore agricolo.