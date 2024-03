Controlli a tutela dei vincoli paesaggistici, sequestrati tre cantieri. Denunciate quattro persone

Il territorio salentino è stato accuratamente controllato dai Carabinieri Forestali dei Nuclei dipendenti dal Gruppo di Lecce, in un’azione a vasto raggio per la verifica del rispetto del vincolo paesaggistico delle aree sottoposte a particolare tutela dal Piano Paesaggistico Territoriale Regionale e dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio. La lente di ingrandimento dei militari si è focalizzata su boschi, emergenze naturalistiche, geologiche, idriche e comunque di particolare pregio, individuate dalla Regione.

I Forestali del Nucleo di Tricase, nel corso di una giornata dedicata a questi controlli, hanno individuato tre cantieri, nelle aree rurali di Presicce-Acquarica e Corsano, dove erano in corso, in zone gravate dal vincolo paesaggistico, lavori edili per realizzare opere difformi da quanto consentito dai titoli abilitativi, o addirittura senza alcun permesso.

Nello specifico, in un fabbricato rurale a uso agrituristico si stava realizzando un pergolato in un nuovo vano, un aumento di volumetria non consentito; in un altro era in fase di realizzazione un deposito rustico su un precedente, demolito, in difetto di permesso di costruire, e infine un ampliamento di un immobile rurale preesistente, con messa in opera di uno scavo per la costruzione di una piscina, anche in questo caso senza permesso.

I tre cantieri sono stati sottoposti a sequestro preventivo; i proprietari, complessivamente 4 persone, sono stati deferiti in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Lecce.