Cerca di occultare gli abusi edilizi con una rete mimetica, sequestrato cantiere e San Foca. Denunciato 54enne

A San Foca, probabilmente si era pensato di sfuggire ai controlli ricoprendo con rete mimetica un immobile che si stava costruendo abusivamente, occultandolo così a una possibile ricognizione da elicottero, normalmente combinata con pattugliamenti a terra nell’Operazione “Another Brick” dei Carabinieri Forestali.

Ma, proprio perché i controlli vengono effettuati anche sul suolo, il cantiere edile non è sfuggito alla vista dei Forestali del Nucleo di Otranto, i quali, dopo accertamenti presso l’ Ufficio Tecnico del Comune, hanno potuto concludere che la costruzione che si stava realizzando era del tutto abusiva, senza alcun permesso di costruire, né tantomeno autorizzazione paesaggistica, trattandosi di zona tutelata con apposito vincolo, inclusa nel Piano Paesaggistico Territoriale Regionale.

Il fabbricato, all’atto dell’accertamento, si presentava come locale monovano di 70 metri quadri in travi di legno e pilastri perimetrali in muratura, già provvisto di copertura coibentata, su cui, come detto, era stata distesa una rete mimetica. Attiguo al locale si stava inoltre costruendo un deposito di 5 metri quadri, ancora allo stato rustico.

I Militari hanno quindi proceduto immediatamente al sequestro preventivo del cantiere, ad evitare l’ulteriore prosecuzione dell’attività illecita e a deferire alla Procura della Repubblica di Lecce il 54enne proprietario e committente dei lavori.

Gli sono stati contestati i reati di cui all’ art. 44, comma 1, lett. c) del D.P.R. 380/2001 (“Testo Unico dell’ Urbanistica e dell’ Edilizia”) e 181, comma 1, del D.Lgs 42/2004 (“Codice dei Beni culturali e del Paesaggio”), per interventi edilizi in area tutelata, in assenza di titolo abilitativo e di autorizzazione paesaggistica.

Ulteriori controlli proseguono a ritmo serrato su tutta la costa salentina, adriatica e jonica, e immediato entroterra, atteso l’ approssimarsi della stagione estiva, con la conseguente offerta di locali ad uso turistico-residenziale, non sempre realizzati o ristrutturati con tutti i necessari permessi ed autorizzazioni.