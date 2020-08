Realizzano a San Foca un parcheggio in area protetta e senza le autorizzazioni, deferiti i proprietari

Appurato il fatto che nel Salento le spiagge certo non mancano visto l’innumerevole numero di km di coste, ciò che scarseggia, ma non solo nelle località balneari, possiamo dire in tantissimi centri della provincia, sono i parcheggi.

Così, dopo il sequestro di alcuni giorni fa a Punta Prosciutto, oggi tocca in una delle marine di Melendugno.

A San Foca, i Carabinieri della Compagnia di Lecce, nell’ambito di una serie di controlli pianificati agli stabilimenti balneari hanno proceduto al sequestro d’iniziativa di area di 15mila metri quadrati adiacente a un lido.

Il terreno era stato adibito – in area sottoposta a vincolo paesaggistico e in assenza delle autorizzazioni prescritte della soprintendenza dei Beni Culturali – alla sosta delle autovetture.

Nella circostanza sono stati deferiti in stato di libertà i proprietari dell’area per aver violato la normativa a tutela del paesaggio.