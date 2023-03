Immobili e piscina abusivi in un complesso turistico, scatta il sequestro delle Fiamme Gialle

Le Fiamme Gialle della Sezione Operativa Navale di Otranto, con il coordinamento del Reparto Operativo Aeronavale della Guardia di Finanza Bari, hanno portato a termine un’operazione di servizio volta al contrasto dell’abusivismo edilizio in aree di notevole interesse paesaggistico del Parco Regionale Costa Otranto-Santa Maria di Leuca.

Gli accertamenti svolti mediante la consultazione di rilievi fotografici del litorale costiero, in particolare nei pressi di marina di Novaglie di Gagliano del Capo, hanno permesso di constatare la recente realizzazione di diversi interventi edilizi in un complesso turistico ricettivo.

Successivi riscontri documentali, effettuati presso il Comune, hanno permesso di appurare la realizzazione di due immobili e di una piscina comprensiva di solarium verosimilmente abusivi, oltre che ulteriori due immobili parzialmente ampliati senza le autorizzazioni.

La struttura turistica, con un’estensione di oltre 5.000 mq, parte della quale in origine adibita a deposito per uso agricolo, veniva proposta in affitto per soggiorni nel Salento tramite un sito internet. In merito, sono peraltro in corso approfondimenti di natura fiscale.

Le risultanze delle attività investigative poste in essere dai militari hanno portato alla segnalazione all’Autorità Giudiziaria del proprietario degli immobili e al successivo sequestro delle opere e delle aree, per varie ipotesi di reato, tra cui deturpamento di bellezze naturali e lottizzazione abusiva.

Tali illeciti sono attualmente al vaglio della Procura della Repubblica di Lecce e di conseguenza, l’eventuale colpevolezza delle persone sarà definitivamente accertata solo nel caso intervenga una sentenza irrevocabile di condanna.