Lido abusivo sequestrato a San Foca, la protesta social dei cittadini: ‘Se ne sono accorti solo a fine agosto?’

Non tutte le ciambelle riescono col buco. E questo vale anche per le Forze dell’Ordine che si aspettavano qualche applauso in più e qualche complimento dopo il sequestro, avvenuto nella giornata di ieri, di un intero lido abusivo in quel di San Foca.

La notizia aveva occupato anche la nostra prima pagina e del resto lo meritava, lo meritava eccome.

Trasgressore denunciato, attrezzature sequestrate

Gli uomini dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Otranto e della Stazione dei Carabinieri di Melendugno, nell’ambito dell’intensificazione delle attività di controllo delle aree marittime, alle prime luci dell’alba, avevano sequestrato 56 ombrelloni e 112 lettini che occupavano abusivamente il tratto di spiaggia libera. Il responsabile, un trasgressore già noto, era stato denunciato all’Autorità Giudiziaria e le attrezzature erano state sequestrate.

Si trattava di un noleggiatore che, invece di aspettare le richieste dei vacanzieri per noleggiare lettini e ombrelloni, si era messo in proprio e come un vero e proprio gestore di lido, con tanto di concessione demaniale, aveva occupato tutti gli spazi del pubblico arenile.

Tolleranza zero contro gli abusi sulle spiagge libere

E’ questa un’annata particolare in cui Capitaneria di Porto, Carabinieri e Polizia Locale stanno battendo palmo palmo le marine dimostrando tolleranza zero nei confronti di ogni sopruso nei confronti delle spiagge pubbliche al fine di restituirle alla fruizione di tutti, turisti e residenti.

La guerra ai furbetti dell’ombrellone segnaposto aveva riservato ai Vigili Urbani di Nardò, solo qualche settimana fa, un’autentica standing ovation dei cittadini che avevano applaudito a scena aperta gli uomini in divisa mentre toglievano uno ad uno gli ombrelloni lasciati nottetempo dai furbi che volevano accaparrarsi porzioni di spiaggia libera per il giorno successivo.

‘Se ne sono accorti solo a fine estate?’ la protesta social

Molto probabilmente anche le forze dell’ordine che hanno agito a San Foca si aspettavano la stessa condivisione ma sui social è montata invece la protesta dei cittadini.

La pagina facebook di Leccenews24 è stata letteralmente bersagliata da chi aveva solo una considerazione da fare: ‘E se ne sono accorti solo a fine agosto? E fino ad ora perché lo hanno lasciato agire libero e indisturbato? E’ dall’inizio della stagione che si comporta così e nessuno ha mosso un dito! Restituirà mai gli incassi percepiti essendosi comportato in quel modo illegale?‘

Tante le domande che si sono addensate sull’operazione della restituzione a fine agosto di un notevole numero di metri quadrati di spiaggia pubblica alla fruizione di tutti. Commenti piccati che, pur apprezzando l’azione di legalità in sé, fanno comprendere l’insofferenza che c’è nei confronti dell’uso e dell’abuso che viene fatto delle libere spiagge, rimaste troppo poche e troppo bistrattate. Anche le Amministrazioni Comunali sono avvisate allorquando rilasciano le concessioni.