Barbiere in pensione indagato per il sequestro di Mauro Romano. La Procura chiede l’archiviazione

Arriva la richiesta di archiviazione della Procura di Lecce, nell’ambito dell’inchiesta sull’ex barbiere di Racale, indagato per il sequstro del piccolo Mauro Romano.

L’istanza è stata avanzata dal pm Simona Rizzo, ma l’ultima parola sulla vicenda spetta ora al gip.

Intanto, gli avvocati Giuseppe Gatti ed Antonio Corvaglia, difensori di V. R, 79enne di Racale, sostengono a margine della decisione della Procura: “Esprimiamo piena soddisfazione per la decisione della Procura, perché come sosteniamo da mesi e come abbiamo dettagliatamente motivato, siamo fermamente convinti della assoluta estraneità ai fatti, del nostro assistito”.

Nei mesi scorsi i due legali hanno depositato una corposa memoria difensiva, insinuando dubbi sulle effettive responsabilità dell’uomo.

Tanti i punti su cui viene chiesto di fare chiarezza. Secondo la difesa, analizzando gli elementi di indagine che fondano l’ipotesi accusatoria, non si può non rilevare come gli stessi siano assai ricchi di contraddizioni, spesso privi di riscontri e non idonei, a sostenere l’accusa in giudizio.

Ricordiamo che nei mesi scorsi, la Procura ha chiuso l’inchiesta sul presunto rapitore di Mauro Romano, il bambino di sei anni scomparso nel nulla a Racale, nel giugno del 1977. Il barbiere in pensione rispondeva dell’ipotesi di reato di sequestro di persona, dopo l’avviso di conclusione delle indagini a firma del pm Stefania Mininni.