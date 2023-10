Caccia illegale, i Carabinieri Forestali sequestrano un richiamo elettromagnetico nella campagne di Corigliano d’Otranto

La stagione venatoria si è aperta da più di un mese e già alcuni cacciatori senza scrupoli hanno cominciato a fare uso di richiami acustici a funzionamento elettromagnetico per attirare stuoli di quaglie nelle le ore notturne.

L’uso di tali dispositivi è vietato dalla legge.

Negli ultimi servizi notturni il Nucleo Carabinieri Forestale di Otranto ha scoperto e sottoposto a sequestro uno di questi apparecchi illegali, nelle campagne dell’agro del Comune di Corigliano di Otranto.

Il richiamo acustico elettromagnetico, che riproduce il verso della quaglia, era perfettamente funzionante e messo in un secchio di metallo, occultato tra la vegetazione presente al centro di un terreno ed è stato verosimilmente utilizzato per attirare l’avifauna e renderne così agevole l’abbattimento, trasgredendo alle disposizioni impartite dalla norma per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio.

L’apparecchiatura sequestrata è stata posta a disposizione dell’Autorità Giudiziaria che provvederà a disporne la distruzione.