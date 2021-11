Sgomberato l’ex ospedale Galateo, nella struttura c’era solo un senzatetto

È cominciato alle prime luci del mattino lo sgombero dell’ex ospedale Galateo di Lecce, il sanatorio costruito in epoca fascista e da tempo abbandonato. Nel vecchio immobile di viale Rossini che dovrebbe diventare il primo “condominio solidale” del Mezzogiorno d’Italia, i Carabinieri, i vigili del fuoco e gli agenti della sezione volanti della Questura di Lecce hanno trovato solo un senzatetto, un ragazzo senegalese senza fissa dimora che aveva cercato riparo nell’immobile utilizzato, in passato, per curare i malati di tubercolosi. Il giovane, invitato a lasciare l’immobile, è stato affidato alle cure dei sanitari del 118, presenti sul posto come gli uomini della Polizia municipale che hanno aiutato durante le operazioni di messa in sicurezza dell’edificio che si sono svolte senza intoppi.

La struttura, come detto, era diventata un rifugio per i clochard che hanno spesso cercato riparo tra le mura dimenticate, approdittando dei cancelli aperti e non sorvegliati. Lo dimostra il fatto che, durante il blitz, sono stati trovati diversi giacigli di fortuna, segno di come il Galateo abbandonato sia usato come ‘dormitorio’ da chi non aveva un posto dove andare.

Il futuro dell’ex sanatorio, dopo anni di abbandono e proposte per farlo tornare a splendere cadute nel vuoto, è stato scritto: si trasformerà in un contenitore di generazioni, anime e storie di vita differenti. Prima del via ai lavori, una ditta, specializzata in interventi di bonifica e sanificazione, provvederà a igienizzare i locali e ripulire le stanze dai rifiuti.

Porte e finestre saranno murate per evitare che qualcuno possa tornare ad occuparla abusivamente.