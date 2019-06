Lite furiosa tra il Sindaco di Scorrano e la consigliera Mariano, lei sviene e finisce al Pronto Soccorso

Toni accesi durante il consiglio comunale di ieri a Scorrano, ma questa volta i temi trattati non hanno nulla a che vedere con la piega che ha preso l’assemblea pubblica. Certo, la surroga di un consigliere di maggioranza, Christin Russo che ha passato il testimone a Vinicio Luongo e il debito fuori bilancio, dovuto ad una sentenza del Giudice di Pace, sono stati la “scintilla” che ha fatto scaldare gli animi tra i presenti.

Tutto è cominciato da una piccola querelle tra il Sindaco Guido Nicola Stefanelli e la consigliera di minoranza Annalisa Mariano, stanca dei continui riferimenti al fratello, ex primo cittadino della città nota per le sue luminarie. La consigliera ha rivendicato il suo diritto a sedere tra i banchi del consiglio, perché scelta dai suoi cittadini e non per il legame di parentela.

“Come le colpe dei padri non ricadono sui figli, così il ruolo di mio fratello non dovrebbe incidere sulla mia autonomia decisionale” avrebbe detto, in poche parole, la consigliera che non si aspettava una reazione così impetuosa del Sindaco.

Parola dopo parola, la situazione ad un certo punto è degenerata. In uno scatto d’ira, Stefanelli avrebbe aggredito verbalmente la consigliera, usando toni talmente accesi che la donna si è sentita male. Complice il caldo che in queste ore ha abbracciato il Salento, la mancanza di aria condizionata nella sala del Comune e il clima ‘infuocato’ della riunione, Mariano è svenuta, tanto che è stata accompagnata al Pronto Soccorso del “Veris Delli Ponti” per gli accertamenti del caso.