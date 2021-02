Caso sospetto di covid al tribunale di via Brenta. Disposta la sanificazione degli uffici

Un caso sospetto di covid, dopo il test antigienico, al Tribunale di via Brenta. Si tratta di un dipendente ed in via precauzionale, il Presidente del Tribunale Roberto Tanisi, di concerto con il Direttore Amministrativo Alessandra Scrimitore, ha disposto la sospensione per i giorni 22 e 23 febbraio, delle attività di sportello delle cancellerie della sezione commerciale per effettuare la sanificazione. Intanto, si attende l’esito del tampone molecolare e l’eventuale tracciamento dei contatti stretti del dipendente.

Nel frattempo, il personale entrato in contatto con lo stesso, è stato ammesso al lavoro agile. Ed eventuali appuntamenti già prenotati su Eliminacode, saranno rinviati al primo giorno utile di riapertura degli sportelli. Inoltre, ogni urgenza potrà essere segnalata tramite Pec all’ufficio interessato dalla temporanea sospensione.

Ad ogni modo, il Presidente Roberto Tanisi intende tranquillizzare gli utenti del Palazzo di Giustizia, di via Brenta, affermando: “La situazione è sotto controllo. Si tratta soltanto di una misura precauzionale”.