Sparatoria nella notte a Cavallino, un uomo colpito all’altezza dell’inguine. Non corre pericolo di vita

Sparatoria nella notte a Cavallino, nei pressi della piccola rotatoria all’ingresso del paese alle porte del capoluogo. Erano da poco passate le 2.30 nel cuore della notte, quando un uomo, G. C., 39enne residente a Cavallino, mentre passeggiava a piedi per rientrare a casa – così almeno ha raccontato in un primo momento ai soccorritori giunti sul posto – ha avvertito un rumore alle sue spalle e poi si sarebbe sentito ‘bruciare’ ad una gamba, accorgendosi di essere stato quindi raggiunto da un colpo d’arma da fuoco. Il proiettile lo ha colpito all’altezza dell’inguine trapassandolo da parte a parte. E’ stato trasportato in codice rosso in ospedale, presso il Vito Fazzi di Lecce, dagli uomini del 118 immediatamente sopraggiunti. Non corre pericolo di vita. Indagano i Carabinieri del Comando Provinciale di Lecce.

