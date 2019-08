Sparatoria all’alba a Soleto, uomo raggiunto da colpi di pistola riesce a salvarsi

Si torna a sparare in Salento, questa mattina, erano appena trascorse le 6.30, quando, un uomo che viaggiava a bordo del suo scooter in Via Italia a Soleto, è stato raggiunto da alcuni colpi di arma da fuoco, esposi da due persone a bordo di una moto di grossa cilindrata.

La dinamica e i soccorsi

Ancora non è chiaro se siano stati quattro o più i colpi di pistola che avrebbero dovuto eliminare fisicamente la vittima.

L’uomo, Alberto Specchia, 32 anni e originario di Zollino è riuscito a sfuggire all’attentato e allo sparo che poteva costargli la vita rifugiandosi in un’abitazione di privati cittadini a cui ha chiesto immediato soccorso.

Non appena allertati sono giunti i sanitari del 118 che lo hanno trasportato presso l’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce. Al momento la situazione si presenta delicata ma l’uomo, colpito al braccio, non è in pericolo di vita.

Nel frattempo la cittadina di Soleto, è al centro di una vera e propria task force di investigazione da parte degli uomini dell’Arma, a cominciare dai militari del Nucleo Scientifico.

Maggiori informazione a breve.