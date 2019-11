Spari nel campo Panareo, la Polizia interviene e sequestra un kalashnikov

La segnalazione giunta alla sala operativa della Questura di Lecce meritava un ‘approfondimento’. Così gli agenti della sezione volanti e i colleghi della squadra mobile si sono precipitati all’interno del campo Panareo che si affaccia sulla strada statale 7ter, dove qualcuno aveva chiaramente udito alcuni colpi di arma da fuoco. O un rumore talmente “simile” all’esplosione di un arma da spingere l’anonimo cittadino a comporre il 113 per chiedere aiuto.

La ‘visita’ dei poliziotti nella masseria non ha chiarito l’accaduto, semmai ha avvolto l’episodio con un velo di mistero. Gli uomini in divisa, infatti, durante il sopralluogo, hanno recuperato un kalashnikov. Il mitragliatore, con matricola abrasa e dotato di munizionamento, è stato sequestrato.

Ma cosa sia realmente accaduto, alle prime luci del mattino, è ancora tutto da chiarire. Anche per questo, gli Agenti della Squadra Mobile stanno valutando la posizione di due persone per stabilire il loro coinvolgimento nel ‘misterioso’ episodio in cui, come emerso anche dalla prima fase dell’attività investigativa, fortunatamente nessuno è rimasto ferito.