Perseguitava la ex moglie, appostandosi anche sui luoghi di lavoro. 54enne indagato per stalking

Risponde dell’accusa di aver perseguitato l’ex moglie, spinto da un’irrefrenabile gelosia, con appostamenti e pedinamenti. Non solo, poiché in una occasione l’avrebbe strattonata, nel tentativo di toglierle il telefonino. Un 54enne di un paese della Grecìa Salentina è stato raggiunto, attraverso apposita ordinanza, da un divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, con le accuse di stalking e lesioni personali.

Nelle scorse ore, dinanzi al gip Angelo Zizzari, si è svolto l’interrogatorio di garanzia dell’indagato, assistito dall’avvocato Mario Blandolino, che si è avvalso della facoltà di non rispondere. Risponde delle ipotesi di reato di stalking e lesioni personali.

Le indagini

Le indagini condotte dai carabinieri della stazione di Martano sono state avviate in seguito alle denunce della ex moglie, a cui venivano allegati anche referti medici, video e fotografie.

I fatti si sarebbero verificati tra marzo del 2021, fino ad aprile del 2022.

Anzitutto sarebbe emerso come l’uomo, non accettando la fine della relazione, avesse iniziato ad effettuare continue telefonate e messaggi (anche attraverso i social), inducendo la vittima a bloccare i suoi contatti. Non solo, poiché si sarebbe appostato, nei pressi dei luoghi frequentati dalla moglie, anche in presenza delle amiche della donna. E poi, si sarebbe presentato ad ogni ora del giorno e della notte, controllando ossessivamente i suoi movimenti e suonando con insistenza il campanello di casa. E nell’aprile scorso, avrebbe anche cercato di tamponarla con la macchina, mentre la donna si trovava a bordo della propria auto.

In una circostanza, inoltre, si sarebbe introdotto nell’abitacolo della macchina di quest’ultima, strattonandola nel tentativo di strapparle il cellulare, causandole un trauma contusivo al costato.