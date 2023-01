Lizzanello, incidente sulla provinciale: coinvolte tre auto. 63enne portato in ospedale

Non si ferma la catena di incidente sulle strade del Salento. Nella sola mattinata di oggi, infatti, un 35enne è finito in ospedale dopo l’incidente in via Alfieri a Lecce, seguito da un altro incidente che ha visto protagonista un ragazzo di 20 anni ribaltatosi con l’auto sulla tangenziale est del capoluogo salentino.

Intorno alle 9.45, una squadra dei Vigili del Fuoco di Lecce è dovuta intervenire sulla strada provinciale 375 che collega Lizzanello a Cavallino per un altro incidente stradale. Non sono ancora chiare le dinamiche dell’incidente che ha coinvolto tre auto: una VW T-Rock, una Daewoo Matis e una Fiat Panda.

L’uomo alla guida della T-Rock, un 63enne, è stato trasportato in ospedale in codice giallo. I Vigili del Fuoco hanno poi provveduto alla messa in sicurezza delle autovetture coinvolte.