Sub travolto a largo di Santa Maria di Leuca, tragedia sfiorata nei mari del Salento

Nella tarda mattinata di ieri, nelle acque antistanti grotta Porcinara a Santa Maria di Leuca a circa 600 metri dalla costa, un pescatore subacqueo 45enne originario di Bisceglie è stato travolto da un’imbarcazione a motore lunga circa 14 metri con a bordo 7 persone tra cui il conducente di 66 anni.

La vittima è stata subito soccorsa dall’equipaggio del natante e condotto a terra per poi essere ricoverato presso l’Ospedale Cardinale Panico di Tricase con diverse ferite.

Dai primi accertamenti sembrerebbe che il sub avesse tutte le dotazioni necessarie a garantire la segnalazione della sua presenza così come previsto dalle norme vigenti.

Inoltre, il conducente dell’imbarcazione, invitato dai militari della Guardia Costiera a recarsi in Ospedale per i test, è risultato negativo all’esame tossicologico e del tasso alcolemico.

Sono in corso ulteriori rilievi da parte dei militari della Capitaneria di porto di Gallipoli e in particolare dell’Ufficio Locale marittimo di Santa Maria di Leuca per determinare con estrema chiarezza la dinamica dei fatti e individuare eventuali o ulteriori responsabilità in capo alle persone coinvolte