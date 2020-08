Tamponamento a catena sulla Lecce-San Cataldo, tre feriti al Pronto Soccorso

È di tre feriti il bilancio del tamponamento a catena andato in scena sulla strada che da San Cataldo conduce a Lecce. Una volta scattato l’allarme, sul posto si sono precipitate le ambulanze del 118 che hanno accompagnato i malcapitati al Pronto Soccorso del “Vito Fazzi”. Nessuno, fortunatamente in «codice rosso», quello che indica i casi più gravi, ma i sanitari hanno ritenuto necessario il passaggio in ospedale per gli accertamenti del caso utili ad avere un quadro clinico più chiaro.

Poco si sa sulla dinamica dell’incidente, ancora tutta da chiarire. Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, sembra che a provocare il sinistro sia stato un furgone, di colore bianco, che ha tamponato l’auto che lo precedeva, una Toyota Yaris. Talmente forte e violento l’urto che la vettura “colpita” ha, a sua volta, tamponato la macchina davanti, una Fiat Grande Punto ferma al semaforo rosso.

Sono stati alcuni automobilisti di passaggio ad attivare la macchina dei soccorsi.