Assente durante il controllo, 38enne di Taurisano arrestato per evasione

Si sono conclusi con un arresto in flagranza di reato per evasione i servizi di controllo del territorio voluti per contrastare la commissione dei reato. Tutto è cominciato nella tarda mattinata di ieri, 21 agosto, quando gli agenti del Commissariato di Taurisano hanno “bussato alla porta” di un 38enne del posto che in casa stava scontando ai domiciliari. Solo che non c’era.

«Assente al controllo volto a verificare il rispetto della misura della detenzione domiciliare cui è sottoposto» e tanto è bastato a far scattare l’arresto in flagranza di reato. L’accusa? Evasione.

Dell’arresto è stato informato il P.M. di turno presso la locale Procura della Repubblica che ha disposto la momentanea sottoposizione del 38enne alla misura restrittiva domiciliare, in attesa del giudizio direttissimo che si è tenuto oggi in Tribunale e si è concluso con la condanna ad 8 mesi di reclusione a seguito di patteggiamento.