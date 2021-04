Sorpreso nell’asilo nido di Veglie a rubare una lavastoviglie, 28enne finisce ai domiciliari

Che cosa pensava di trovare nell’ asilo nido di Veglie non è dato saperlo, forse il denaro contenuto nella macchinetta del caffè, pochi spiccioli. Fatto sta che la scorribanda notturna nell’istituto che si affaccia su via Nazioni Unite non solo non gli ha fruttato nulla – l’unico bottino che è riuscito a racimolare è una lavastoviglie – ma si è concluso con le manette. A finire nei guai è un 28enne, L.D.Z le sue iniziali, arrestato in flagranza di reato dai Carabinieri della stazione locale.

Tutto è cominciato, come detto, quando gli uomini in divisa lo hanno sorpreso all’interno dell’asilo nido. Dalle stanze dell’istituto messe a soqquadro non è stato difficile capire quali fossero le sue intenzioni. L’unica cosa che però era riuscito a rubare è stata una lavastoviglie. Nulla in più.

Il furto non è andato in porto, ma il danno, dopo aver danneggiato una finestra, probabilmente per entrare nella scuola e la macchinetta del caffè, è stato consistente. Due mila euro circa stando ad una prima stima. Una volta concluse le formalità rito, il 28enne è stato riaccompagnato a casa dove dovrà restare agli arresti domiciliari su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, informata dell’accaduto.